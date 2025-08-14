Navigation

Essen baut Videoüberwachung in der Innenstadt aus

Veröffentlicht: Donnerstag, 14.08.2025 14:33

In der Essener Innenstadt ist ab heute (14.08.) ein zweiter Video-Turm der Polizei im Einsatz. Die Polizei will damit Straftaten verhindern und schneller eingreifen können. Zum Beispiel bei Drogenhandel oder Messer-Delikten.

© Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Im Sommer sind mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs - dementsprechend steigen auch die Straftaten, sagt die Polizei. Durch die Kameras würden sich die Menschen sicherer fühlen.

Der neue Video-Standort ist an der Viehofer Straße / Kasteienstraße. Ein Bereich, in dem die Polizei oft eingreifen muss. Der erste Turm steht schon seit Juli zwischen Marktkirche und Rathausgalerie.

skyline