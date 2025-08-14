Essen baut Videoüberwachung in der Innenstadt aus

Im Sommer sind mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs - dementsprechend steigen auch die Straftaten, sagt die Polizei. Durch die Kameras würden sich die Menschen sicherer fühlen.

Der neue Video-Standort ist an der Viehofer Straße / Kasteienstraße. Ein Bereich, in dem die Polizei oft eingreifen muss. Der erste Turm steht schon seit Juli zwischen Marktkirche und Rathausgalerie.