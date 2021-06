Erster Platz für "Team Melli"

Für die Durchführung von Online-Seminaren gibt es 6.000 Euro. 1.500 Euro bekommt die Luisenschule. Jeweils 1.000 Euro gehen an die Grundschule an der Zunftmeisterstraße und die Gustav-Heinemann-Schule. Insgesamt 581 Bewerbungen gab es aus dem Einzugsbereich der Sparda-Bank West. Über 900.000 Mal wurde abgestimmt. Schwerpunkt war in diesem Jahr, den digitalen Alltag in den Schulen zu unterstützen.