Erster Mieter zieht auf Tengelmann-Gelände

Aktuell sitzt der Vertrieb des Unternehmens schon bei uns in Mülheim - und zwar an der Velauer Straße in Heißen. Weil es dort zu eng wird, ziehen die Mitarbeiter auf rund 500 Quadratmeter Bürofläche des alten Tengelmann-Geländes. Ab 1. Januar sind sie dort offiziell Mieter. Weitere Mietverträge stehen kurz vor Abschluss, sagt der Vermarkter. Er arbeitet für den österreichischen Investor Soravia. Der hat das ehemalige Tengelmann-Gelände in Speldorf gekauft. Er plant, einen großen Teil der bisherigen Bebauung im Kern zu erhalten und zu modernisieren. Es soll sich nicht nur Gewerbe ansiedeln, sondern auch Wohnraum entstehen.

Gestern hat sich auch NRW-Ministerpräsident Laschet vor Ort ein Bild gemacht. Er hat den ehemaligen Tengelmann-Campus an der Wissollstraße besucht und sich die Umgestaltungspläne vorstellen lassen. Das parkähnliche Grundstück hat eine Größe von 136.000 Quadratmetern. Außerdem gibt es aktuell ein Gebäude mit rund 79.000 Quadratmetern Bürofläche. Für den Campus wird noch ein passender Name gesucht.