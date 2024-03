Wissollstraße wird für zwölf Monate dicht gemacht

Seit heute (18.3.) laufen bei uns in Mülheim neue Bauarbeiten der medl. Sie arbeitet am Regenrückhaltekanal an der Liebigstraße. Betroffen ist der Bereich Wissollstraße 48 bis zur Einmündung Veilchenweg.

© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services