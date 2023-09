Erste Bürgerbeteiligung zu neuen Rathausmarkt-Plänen

Am Donnerstag (7.9.) hat die Stadt die Pläne im Rahmen der Veranstaltungsreihe Schön hier! vorgestellt. Die Stadt spricht von regem Interesse am Stand. 120 Mülheimer haben sich informiert, heißt es. Gut angenommen wurden die Ideen zum neuen Platzhaus, zum Wasserfontänenfeld und zur Aufenthaltsfläche samt Außengastronomie. Kritik gab es demnach aber auch: die fehlenden Anbindung des neuen Stadtplatzes und der angrenzenden Innenstadt über den RS1. Der Wunsch nach einer Rampe bleibt bestehen, heißt es. Die Ideen sollen jetzt in die Planung mit eingearbeitet werden. Bis Ende 2025 soll der Rathausmarkt dann umgestaltet sein.