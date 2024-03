Erneuter Streik im Nahverkehr

Ab Dienstag, 03.00 Uhr wird bei der Ruhrbahn wieder gestreikt. Fast alle Fahrten der Busse und Straßenbahnen entfallen.

Die Ruhrbahn richtet, wie auch bei den vorherigen Streiks, einen Notfahrplan ein:

Die NachtExpress-Linien fahren in der Zeit von 5.30 Uhr bis 23.30 Uhr im Stundentakt ihren jeweiligen Linienweg nach einem Streikfahrplan. Jedoch nur auf dem Stadtgebiet Mülheim und Essen. Das heißt: einzelne NE-Linien starten/enden an der jeweiligen Stadtgrenze. Den Streikfahrplan findet ihr hier. Dort steht auch, wie ihr die Schulen in Mülheim am besten erreicht.





Die Gewerkschaft ver.di möchte mit dem Streik nochmal den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Gefordert werden vor allem Entlastungen im Arbeitsalltag. So soll der Job am Bussteuer attraktiver und weiteres Personal gefunden werden.