Erneuter Erfolg der Essener Ermittler

Parallel hat auch die Zollfahndung in Belgien zugeschlagen. Die Fahnder konnten über eine Tonne Wasserpfeifentabak und 580 Kilogramm Rauchtabak sicherstellen. Drei Personen wurden festgenommen. Die Ermittlungen waren schon Ende vergangenen Jahres in Fahrt gekommen und führten über intensive Ermittlungsarbeit zum Erfolg in dieser Woche. Die Täter hatten ein weit verzweigtes Produktions- und Vertriebsnetz aufgebaut. Der Tabak wurde per Kurier an Shisha-Bars geliefert und teilweise auch per Paket ins Ausland versendet.