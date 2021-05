Erneute Absage

Geplant sind jedoch kleinere Open Air-Veranstaltungen im Sommer, die an vier Orten verteilt im Stadtgebiet stattfinden sollen. Dazu gehören der Kennedyplatz in der Innenstadt, die Dubois-Arena in Borbeck, die Zeche Carl in Altenessen und der Grugapark.





Das Duisburger Sommerkino im Landschaftspark Duisburg-Nord fällt ebenfalls 2021 wegen der Corona-Pandemie erneut aus. Die Open Air-Kinoreihe sollte eigentlich am 7. Juli starten, die Organisatoren halten eine verlässliche Planung und Durchführung jedoch für nicht möglich. Im nächsten Jahr soll das Sommerkino dann wieder stattfinden, vom 13. Juli bis zum 21. August 2022.