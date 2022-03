Erneut Probleme auf Karlsruher Straße

Die Arbeiter kümmern sich um Oberbau, Straßenablauf und Herstellung der Fahrbahndecke. Laut Stadt wird es Verkehrsprobleme geben. So ist z.B. die Katharinenschule ausschließlich von der Duisburger Straße aus zu erreichen. Die Arbeiten sollen spätestens am Freitag abgeschlossen sein. Ursprünglich sollten die Arbeiten gar nicht so lange dauern. Das gesamte Bauvorhaben ist dann aber auch mit dem Abschluss dieser Arbeiten beendet, verspricht das Tiefbauamt.