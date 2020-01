Erneut Automat gesprengt

Der Sparkassenautomat an der Ecke Straßburger Allee / Kölner Straße in Saarn ist heute am frühen Morgen von Unbekannten gesprengt worden. Das hat die Polizei auf Nachfrage von Radio Mülheim bestätigt. Bis ca. 7 Uhr war der Bereich für den Verkehr teilweise gesperrt.

© Fotocredit: Blaulichtnews Essen Harald Grunert/Jörg Mizgalski/Hans Hausmann