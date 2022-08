Ermittlungserfolg bei Drogenrazzia

Die Ermittler haben verschiedene Geschäfte und Wohnungen durchsucht und dabei Beweise für Drogenhandel in großem Stil gesichert. In Essen fand die Polizei 80 Kilogramm Marihuana und 70.000 Euro Bargeld. In Heinsberg stieß sie auf eine große Plantage, in Rheinberg fand sie Material, um eine Plantage aufzubauen sowie eine scharfe Schusswaffe. Die Bande besteht nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus Deutschen und Tatverdächtigen aus Staaten des Westbalkans.