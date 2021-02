Ermittlungen zur Brandursache eingestellt

Im Laufe der letzten Woche waren unabhängige Brandermittler im Einsatz. Sie haben alles untersucht und auch nach möglichen Einbruchsspuren gesucht, konnten aber nichts finden. Dafür ist der Gebäudekomplex zu sehr zerstört. Klar ist nur: Der Brand ist im Inneren des Gebäudes entstanden - in einer Lagerhalle, in der aufbewahrte Pappe sofort in Flammen stand. Bei dem Feuer ist die eine Hälfte des Gebäudekomplexes völlig zerstört worden. Die andere Hälfte, in der früher der real-Markt war und in der im Sommer eigentlich das neue Hafencenter mit Edeka, Lidl und dm aufmachen sollte, kann wahrscheinlich gerettet und wieder aufgebaut werden. Wie hoch der Sachschaden nach dem Brand ist, steht noch nicht fest.