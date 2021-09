Ermittlungen nach Corona-Test-Betrügereien

Die Abteilung Wirtschaftskriminalität ermittelt seit Ende Mai gegen drei Verantwortliche der Firma. Einer von ihnen sitzt in Haft. MediCan hatte zeitweise bundesweit mehr als 50 Testzentren betrieben. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt nach eigenen Angaben in einem "besonders schweren Fall" gegen den Betreiber von drei Corona-Teststellen in Mülheim. Dem Geschäftsführer wird die Abrechnung von Schnelltests vorgeworfen, die gar nicht stattgefunden haben. Die Ermittler versuchen gerade rauszufinden, um wie viele Fälle es sich dabei handelt. Die Rede ist von einer "Vielzahl". Ermittlungsverfahren laufen außerdem in NRW unter anderem in Essen, Köln, Düsseldorf und Bielefeld.