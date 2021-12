Ermittler lassen "falsche Polizisten" auffliegen

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Bande mindestens 200 Taten begangen hat und so 275.000 Euro erbeutet hat. Die Masche der falschen Polizisten funktioniert trotz vielfacher Warnung offenbar immer noch so gut, dass die Bande damit Geld machen konnte. Sie setzten vor allem ältere Menschen telefonisch mit erfundenen Geschichten massiv unter Druck, teilweise tagelang. Die Ermittler haben in Bocholt und Monheim sieben Männer und vier Frauen festgenommen. Schmuck, Bargeld und Mobiltelefone konnten sichergestellt werden. Ein Großteil der Beute ist aber offenbar bereits zu den Drahtziehern in die Türkei transferiert worden.