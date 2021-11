Erinnerung an Reichspogromnacht

Mülheim erinnert Dienstag (9.11.) an die Reichspogromnacht 1938. Damals haben die Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen abgebrannt und jüdische Geschäfte zerstört. Das ist auch bei uns in Mülheim passiert.

