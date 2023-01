Engpass sorgt für viel Stau

Bis zum Sommer wird sich an der jetzigen Verkehrsführung nichts ändern, sagte uns eine Sprecherin der Autobahn GmbH auf Nachfrage. Im Sommer wird die Baustelle dann zwar umgebaut - unter dem Strich wird es aber in den kommenden vier Jahren immer bei maximal zwei freien Fahrspuren bleiben. Die Autobahn GmbH will jetzt auf der A3 vor dem Kreuz Kaiserberg weitere Schilder aufstellen, auf damit sich Autofahrer in Richtung Essen und Duisburg frühzeitig auf den entsprechenden Spuren einordnen. Die Autobahn GmbH hofft damit die Staus wenigstens etwas zu reduzieren.