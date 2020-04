Engpässe auf der A40

Das ist notwendig für den geplanten Ausbau der A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und dem Dreieck Essen-Ost. Die Arbeiten in der Karwoche laufen zwischen 9 und 14 Uhr auf jeweils einem Fahrstreifen. In Richtung Dortmund ist deshalb an folgenden Terminen und auf folgenden Abschnitten nur eine Spur für uns frei:

Montag zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Winkhausen

Dienstag zwischen Mülheim-Dümpten und Essen-Fronhausen.

Donnerstag zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Winkhausen

Das Gleiche gilt am Mittwoch auf der Gegenfahrbahn in Richtung Duisburg. Dort wird zwischen Mülheim-Winkhausen und dem Kreuz Kaiserberg gebohrt.