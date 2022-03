Engagement soll belohnt werden

Noch bis Ende diesen Monats (31.3.) können sich Vereine und gemeinnützige Organisationen bei uns in Mülheim für den bundesweiten Stiftungspreis "Lebendige Stadt" 2022 bewerben. Er richtet sich an Städte und Kommunen genauso wie an Vereine und Gruppen, die anderen durch ehrenamtliches Engagement schnell und unbürokratisch geholfen haben.

© redaktion93 - Fotolia