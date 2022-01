Energie-Preise steigen im Revier massiv an

In den vergangenen Jahren habe sich bei einer Preiserhöhung immer der Blick in Vergleichsportale gelohnt. Das helfe zurzeit nicht weiter. Vor allem für Neukunden in der Grundversorgung haben viele Stadtwerke die Preise deutlich angezogen. Nach Angaben von Check24 sind Erhöhungen bei der Gasversorgung aber auch für Stammkunden von fünf bis knapp 25 Prozent üblich. Eine ähnliche Lage zeigt sich bei den Stromtarifen. Grund für die deutlich höheren Preise ist die angespannte Lage auf dem Energiesektor. Als Tipp hat auch die Verbraucherzentrale derzeit nicht viel zu bieten: Wenn man schon nicht um höhere Preise herumkommen, solle man darauf achten, dass die Tarife kurze Laufzeiten haben. Dann sei ein kurzfristiger Wechsel möglich, wenn sich der Markt wieder entspannt.