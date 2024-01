Ende Mai fällt der Startschuss

Mülheimer Unternehmen können sich ab sofort für den diesjährigen Firmenlauf anmelden. Das hat der Veranstalter mitgeteilt. Am 28. Mai gehen wieder tausende Mülheimer Arbeitnehmer an die Startlinie an der Hochschule Ruhr West. Von dort geht es über eine rund 5,5 km lange Strecke bis zum Ringlokschuppen.

