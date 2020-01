Emscherumbau: Neue Pumpen für Oberhausen

Der Emscher-Umbau in Oberhausen kommt gut voran. Die Emschergenossenschaft hat jetzt fünf Pumpen für das Pumpwerk in Oberhausen bekommen. Sie müssen das Abwasser nach oben pumpen. Sonst würde der Kanal in Dinslaken 80 Meter unter der Erde sein.

© Rupert Oberhäuser/EGLV