Eltern sammeln online Unterschriften

Hahn erklärt im Schreiben zur Petition, die Stadt Mülheim bezweifle den Nutzen von Luftreinigern in Schulen und wolle diese daher nur in Grund- und Sonderschulen einsetzen. In weiterführenden Schulen sei das aktuell nicht geplant. Auch finanzielle Gründe würden angeführt, obwohl teilweise Fördermittel des Landes zur Verfügung stünden. Hahn fordert die Stadt auf, auch für weiterführende Schulen nach Lösungen zu suchen, um sie mit Luftfiltern ausstatten zu können, damit im neuen Schuljahr alle Schüler trotz Corona im Präsenzunterricht lernen können.

Hier geht es zur Petition.