Luftfilter aus der Pandemie-Zeit weiter im Einsatz

Die Geräte sollen demnach in den Schulen bleiben und nicht verkauft werden. Und weiter: "Da die nächsten Erkältungswellen sicher kommen werden, möchte die Stadt diese gute Ergänzung zum Lüften nicht aufgeben." Bei Bedarf seien die Geräte auch in den Sommermonaten zum Einsatz gekommen. Die Stadt Mülheim hatte während der Pandemie im Jahr 2021 Anlagen für alle Grundschulklassen, Förderschulen und die 5. und 6. Jahrgänge aus eigener Tasche angeschafft. Insgesamt hatte die Stadt 650 Geräte zum Preis von knapp 2,7 Millionen Euro gekauft. Für Betrieb und Wartung hatte die Stadt jährlich 845.000 Euro im Haushalt eingeplant. Andere Städte hatten während der Pandemie längst nicht in so großem Umfang Luftfilter für die Klassenräume angeschafft. Städte wie Münster überlegen gerade, ob sie die Anlagen wieder verkaufen.