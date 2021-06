Eltern erwarten Strafanzeigen

Die Feuerwehr holte das Kind vom Balkon. In der abgeschlossenen und verwahrlosten Wohnung waren außerdem eine Fünfjährige und Zweijähriger. Er war in einem Kinderstuhl fixiert, der an eine Heizung gebunden war. Von den Eltern fehlte jede Spur. Die Geschwister wurden vor Ort noch von einem Arzt begutachtet und mit Getränken versorgt. Sie waren laut Polizei wohlauf und mussten nicht medizinisch behandelt werden. Das Jugendamt hat die Kinder bereits in einer Pflegefamilie untergebracht. Die Kripo ermittelt nun u.a. wegen der Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung gegen die Eltern.