ElePhone sucht ehrenamtliche Telefonberater

Bei den Gesprächen geht es häufig um Freundschaft und Beziehung, Mobbing in der Schule, schwierige Familienverhältnisse, sexuelle Übergriffe oder Fragen zur Sexualität. In den letzten Monaten hat die Zahl der Anrufe zugenommen - vermutlich durch die schwierige Situation in Zeiten der Corona-Pandemie. Wer im ehrenamtlichen Team des ElePhones mitarbeiten möchte, sollte gut zuhören können, einfühlsam sein und psychisch stabil, sagt die AWO. Interessierte melden sich bei Kirsten Schumacher von der AWO-Beratungsstelle unter Tel. 450 03 225 oder bei Regelind Holzwarth unter 0151 / 205 819 35 oder unter der Mail-Adresse r.holzwarth@awo-mh.de.

Die Nummer des Ele-Phones: 0800 666 777 6