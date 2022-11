EKM lädt zu Veranstaltungen ein

Werdende Eltern können an einem Infoabend zum Thema Geburt per Videochat am Donnerstag (03.11.) oder am 17.11., jeweils um 18 Uhr teilnehmen. Sie können dort all ihre Fragen rund um die Geburt und den Kreißsaal stellen. Die Anmeldungen erfolgen per E-Mail an sandra.schaffrien@evkmh.de. Dann bekommen die Teilnehmer eine Meeting-ID und können sich in den Chat einwählen.

Am 9. November gibt es dann eine Präsenz-Veranstaltung zum Thema Vorhofflimmern um 18 Uhr im Konferenzsaal in der 10. Etage. Vorhofflimmern gehört zu einer der häufigsten Herzrhythmusstörungen. Anmelden können sich Interessierte unter unternehmenskommunikation@ategris.de oder telefonisch unter 0208 309 3535. Außerdem müssen alle einen negativen Bürgertest mitbringen und eine FFP2-Maske tragen.

Am Mittwoch, 23. November, geht es zwischen 15.30 und 18.30 Uhr um das Thema Säuglingspflege. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an beate.pawlowski@evkmh.de oder telefonisch unter 0208-309-4347. Welche Schutz- und Hygieneregelungen gelten, wird jeweils aktuell bei der Anmeldung bekannt gegeben.