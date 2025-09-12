EKM: Digitales Patientenportal startet

In einem ersten Schritt betrifft das laut EKM die Bereiche Innere Medizin, Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie. Die weiteren Fachrichtungen sollen nach und nach mit aufgenommen werden. Hier geht es zur Terminbuchung. Weiterhin soll es aber auch möglich sein, Termine am Telefon oder per E-Mail zu vereinbaren.





Tel.: 0208 309-2430

E-Mail: asz@evkmh.de