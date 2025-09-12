EKM: Digitales Patientenportal startet
Veröffentlicht: Freitag, 12.09.2025 14:00
Das Evangelische Krankenhaus Mülheim führt in der nächsten Woche ein digitales Portal für Patienten ein. Ab dem 18. September können wir online Termine in verschiedenen Sprechstunden buchen.
In einem ersten Schritt betrifft das laut EKM die Bereiche Innere Medizin, Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie. Die weiteren Fachrichtungen sollen nach und nach mit aufgenommen werden. Hier geht es zur Terminbuchung. Weiterhin soll es aber auch möglich sein, Termine am Telefon oder per E-Mail zu vereinbaren.
Tel.: 0208 309-2430
E-Mail: asz@evkmh.de