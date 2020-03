Einzigartiger Lieferdienst in Bottrop gestartet

In Bottrop startet heute ein Lieferdienst der ganz besonderen Art. Das Angebot nennt sich "Louise", steht für Logistik und innovative Services und ist ein Verbund von ganz unterschiedlichen Anbietern aus der Innenstadt. So etwas sei deutschlandweit bisher einmalig, heißt es vom Fraunhofer Institut in Dortmund, das das Projekt betreut.

© Thomas Gödde / FUNKE Foto Services