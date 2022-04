Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr

Hier gab es schnell Entwarnung - der Alarm war durch Bauarbeiten ausgelöst worden. Gegen 14 Uhr wurde dann ein Verkehrsunfall auf einem Supermarkt in Dümpten gemeldet. Hier war ein Sportwagen rückwärts in eine Hauswand gefahren. Dabei wurde der Sportwagenfahrer schwer und ein weiterer Mensch leicht verletzt. Gegen 14:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Einsatz in Heißen entsandt. Hier hatte in einem Gewerbebetrieb wieder eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Hier handelte sich um einen Fehlalarm.