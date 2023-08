Einsatzreicher Start ins Wochenende

Die Feuerwehr Mülheim blickt auf einen unruhiges Wochenende zurück. Am Freitagabend mussten die Rettungskräfte zeitgleich zu mehreren Einsätzen ausrücken. Gegen 22 Uhr hatte auf einem Garagenhof an der Blücherstr ein Auto komplett in Flammen gestanden. Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle, sagt ein Sprecher.

© Feuerwehr Mülheim