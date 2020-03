Einige Kirchen bleiben fürs Gebet geöffnet

Das Stadtdekanat Mülheim sagt alle öffentlichen Gottesdienste und alle Veranstaltungen wie Proben, Sitzungen oder Gruppenstunden bis auf Weiteres ab. Die Kirche berät aber, wie das Osterfest gefeiert werden kann und inwiefern die Gemeinde sich daran beteiligen kann. Die Pfarrbüros bleiben aktuell geschlossen, sind aber telefonisch und per Mail erreichbar. Außerdem bleiben fast alle Kirchen geschlossen.

Diese Kirchen bleiben geöffnet

Stadtkirche St. Mariae Geburt (stilles Gebet, ab 19. März täglich von 11 bis 16 Uhr)

Klosterkirche St. Mariae Himmelfahrt (stilles Gebet)

Urnenkirche Heilig Kreuz

Auf der Homepage der katholischen Kirche in Mülheim gibt es Links zu einigen Messen und Andachten, die übertragen werden.

Weitere katholische Einrichtungen geschlossen

Gestern hatte das Bistum Essen schon alle öffentlichen Gottesdienste abgesagt. Jetzt gibt es die Bestätigung für weitere Einrichtungen und Veranstaltungen. Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung hat alle Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien abgesagt - auch bei uns in Mülheim. Die Kunden werden bald über Nachholtermine und ggf. eine Rückzahlung der Teilnahmegebühren informiert. Außerdem bleibt das Medienforum in Essen geschlossen und alle geplanten Workshops und Konzerte in den Bistumskirchen fallen aus.