Einbruch in Saarner Juwelier-Geschäft

Ihre Beute in Wert einer sechsstelligen Summe mittleren sechsstelligen Wert haben die Einbrecher mit einem zuvor gestohlenen Transporter abtransportiert. Das Fluchtfahrzeug wurde kurz darauf, brennend auf dem Parkplatz an der Sophie-Scholl-Straße aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen. Ermittlungen ergaben, dass der Transporter mit dem niederländischen Kennzeichen am Wochenende zuvor in Krefeld an der Bückerfeldstraße gestohlen wurde. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Polizei Essen:

0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de