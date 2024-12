Einbrecher klauen Tresor - und scheitern beim Öffnen

Glück im Unglück hatte eine Mülheimer Seniorin nach einem Einbruch. Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, haben Unbekannte am 12. Dezember aus der Wohnung der 79-Jährigen einen Tresor gestohlen. Dieser wurde einen Tag später ganz in der Nähe der Wohnung an der Schloßbrücke von einem Passanten gefunden.

