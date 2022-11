Ein Viertel der Mülheimer Autos mit großen Mängeln

61 Prozent der vorgestellten Autos hatten gar keine Mängel, 13,9 Prozent nur leichte Mängel. Sie haben direkt die neue Plakette bekommen. Die Prüfer des TÜV machen sich allerdings Sorgen um den Rest. Immerhin gut 25 Prozent der Autos in Mülheim hatten erhebliche und gefährliche Mängel. Sie mussten - um die Plakette zu bekommen - zur Nachprüfung. Im Schnitt hatten alle geprüften Autos mehr als 91.000 Kilometer auf dem Tacho und waren rund zehn Jahre alt. Die Mängel, die am häufigsten beanstandet werden liegen in den Bereichen Licht und Elektrik.