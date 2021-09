Ein Jahr Stonehenge in Herne

Eine Lichtinszenierung bildet den Tagesverlauf von Stonehenge nach. Die Ausstellung schlägt auch Brücken zu weiteren Monumenten dieser Art. So haben auch in Westfalen Menschen Gräber aus großen Steinen - sogenannten Megalithen - gebaut, und das schon 1.000 Jahre früher. Die Sonderausstellung "Stonehenge - Von Menschen und Landschaften" ist bis zum 25. September 2022 in Herne zu sehen.