Ehrenamt wird mit Preisen gewürdigt

Er ist einer von nur 90 nominierten Menschen oder Gruppen in NRW. Labdoo ist ein Netzwerk aus ehrenamtlichen Helfern, das Kinder im In- und Ausland die sogenannte "digitale Teilhabe" möglich macht. Dazu werden nicht genutzte Laptops oder Tablets mit Bildungsprogrammen ausgestattet. Flugpaten liefern die IT-Spenden aus und holen sie zur Reparatur zurück. Die Preisverleihung findet am 1. Dezember in Berlin statt. Anfang September wird die Jury über die Preisträger in fünf Kategorien entscheiden. Die Jurypreise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Beim Publikumspreis winken 10.000 Euro Preisgeld. Der Deutsche Engagementpreis ist die nach eigenen Angaben bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland.