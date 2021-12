Easy Software verlässt Mülheim zum Jahreswechsel

Die EASY SOFTWARE AG zieht es aus Mülheim weg. Sie wird im neuen Jahr ihre Zentrale nach Essen verlegen, in das FUNKE Medienhaus. Ausschlaggebend für den Umzug war der Wunsch, flexible Arbeitsweisen besser in den eigenen Büros umsetzen zu können, heißt es in einer Mitteilung.

© Martin Möller / Funke Foto Services