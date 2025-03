Gesetzesänderung: Nur noch digitale Fotos beim Bürgeramt

Die Kosten liegen bei 6 Euro pro Foto. Die digitalen Bilder können auch in der Führerscheinstelle benutzt werden. Wer Ausweis, Reisepass oder Führerschein beantragt, kann dafür aber auch digitale Fotos privater Dienstleister nutzen. Diese müssen eine zertifizierte Cloud-Übermittlung ans Bürgeramt anbieten. Das Innenministerium des Bundes empfiehlt den Anbietern, sich zeitnah bei einem zugelassenen Anbieter registrieren zu lassen. Grund für die Neuerung ist eine Gesetzesänderung. Ab Mai dürfen nur noch digitale Fotos in den Bürgerämtern angenommen werden. Ziele sind, Manipulationen an Bildern zu verhindern, Bürokratie abzubauen und die Digitalisierung voranzutreiben, heißt es.