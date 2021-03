E-Wagen rollen wieder wie gewohnt

So würden Busse und Bahnen nicht zu voll werden. Bei Bedarf könne das Angebot sogar noch weiter ausgebaut werden. Die Regelung gilt zunächst bis zum 28. März. Ab heute kehren auch die Schüler an den weiterführenden Schulen wieder in die Klassenzimmer zurück. Rund die Hälfte der Zeit wird aber weiter auf Distanz unterrichtet.