E-Ladefunktion für alle Straßenlaternen zu teuer

Im Moment sind nur 40 Prozent davon in städtischem Eigentum. Der Rest ist über Wartungsverträge im Besitz von innogy. Die Stadt ist dabei, sich den Bestand nach und nach zurückzuholen und rüstet die Straßenlaternen auf kostensparende LED um. Würden alle Laternen zusätzlich Anschlüsse zum Laden von E-Autos bekommen, könnte das bis zu 210 Millionen Euro verschlingen, sagt Jansen. Die Laternen müssten 24 Stunden am Tag mit Strom versorgt werden. Aktuell sind es rund acht Stunden. Außerdem koste die Umrüstung pro Laterne etwa 15.000 Euro. Eine flächendeckende Lösung zum Aufladen von E-Autos ist damit in Mülheim erst mal nicht in Sicht, an verschiedenen ausgewählten Einzelstandorten aber denkbar.