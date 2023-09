Duisburger Stadion muss mit Millionen saniert werden

Die besonders betroffenen Stellen sollen umgehend repariert werden und im Anschluss auch regelmäßig kontrolliert, heißt es. Die Standsicherheit des Stadions sei aber nicht gefährdet. Klar ist, dass das Dach umfangreich saniert oder sogar komplett neu gemacht werden muss. Die Pläne werden jetzt ausgearbeitet. Der Rat der Stadt Duisburg soll um den Jahreswechsel herum entscheiden, was genau gemacht werden soll. Dass am Dach der MSV-Arena Schäden vorhanden sind und sich diese durch die gesamte Stahlkonstruktion ziehen, ist schon seit Jahren bekannt. Die Sanierung dürfte deutlich in die Millionen gehen.