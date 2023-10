Heißes Derby zwischen MSV und RWE erwartet

Beide Fanlager werden nach Einschätzung der Polizei nicht nur friedlich sein. Sie stuft die Partie als Hochrisikospiel ein. Sie will mit einem Großaufgebot dafür sorgen, dass gewaltbereite Fans beider Seiten nicht aufeinander treffen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme, u.a. mit Ausschreitungen und Böllerwürfen. Die sportliche Lage ist im Vorfeld klar. Die Gäste gehen als Favorit ins Derby. Rot-Weiß Essen belegt in der Liga einen guten 6. Platz, der MSV liegt dagegen auf dem letzten Tabellenplatz. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.