DRK hat FSJ-Stellen frei

Dabei ist im Bereich Hausnotruf und Rettungsdienst ein Pool eingerichtet, sodass die FSJlerinnen und FSJler je nach Bedarf in beiden Bereichen eingesetzt werden. Der Menüservice, der die Kundinnen und Kunden täglich mit warmem oder tiefgekühltem Essen versorgt, umfasst verschiedene Touren, außerdem sind die in diesem Bereich tätigen FSJlerinnen und FSJler in die damit zusammenhängende Büroarbeit eingebunden. Wer beim Jugendrotkreuz eine Stelle innehat, kann derweil Jugendarbeit aktiv mitgestalten. Bewerbungen können online über die Homepage des DRK geschickt werden.





https://www.drk-muelheim.de/