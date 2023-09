Drei Preisträger beim Heimatpreis NRW

Der Preis ist mit 6.000 Euro dotiert. Der zweite Preis geht an die "Siedlergemeinschaft am Flughafen". Sie organisiert Gemeindefeste, Osterspaziergänge oder Seniorennachmittage. Dafür gibt es 5.000 Euro Preisgeld. Der drittel Preis über 4.000 Euro geht an das Projekt "Matches". Gemeinsam mit Vereinen werden in Styrum für Kinder Angebote im Bereich Fußball, Basketball, Wasser, Musik und Wald geschaffen. Die Jury hat die Preisträger aus 13 Bewerbungen ausgewählt.