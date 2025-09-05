Drachenboote: Festival läuft am Wochenende

Die Veranstalter haben in Höhe des MüGa-Geländes wieder die Ruhrarena eingerichtet. Mehr als 80 Teams aus Vereinen, Schulen und Unternehmen gehen an den Start. Dabei sind auch Mannschaften aus Oberhausen, Duisburg, Essen, Bochum, Borken, Düsseldorf, Moers, Witten und Wuppertal. Es gibt die Klassen Mixed, Open und Frauen. Die Strecke ist 250 Meter lang. Veranstaltet wird das Drachenboot-Festival von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH gemeinsam mit der DJK Ruhrwacht, dem Mülheimer Sportbund sowie dem Mülheimer SportService.