Navigation

Drachenboote: Festival läuft am Wochenende

Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 05:07

An diesem Wochenende läuft bei uns in Mülheim die 29. Ausgabe des Drachenboot-Festivals. Morgen (6.9.) und Sonntag geht es jeweils um 8.30 Uhr los.

© Martin Möller / Funke Foto Services (2022)

Die Veranstalter haben in Höhe des MüGa-Geländes wieder die Ruhrarena eingerichtet. Mehr als 80 Teams aus Vereinen, Schulen und Unternehmen gehen an den Start. Dabei sind auch Mannschaften aus Oberhausen, Duisburg, Essen, Bochum, Borken, Düsseldorf, Moers, Witten und Wuppertal. Es gibt die Klassen Mixed, Open und Frauen. Die Strecke ist 250 Meter lang. Veranstaltet wird das Drachenboot-Festival von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH gemeinsam mit der DJK Ruhrwacht, dem Mülheimer Sportbund sowie dem Mülheimer SportService.

Weitere Meldungen

Distanz Duell: Preisgeld für Gesamtschule Saarn

Lokalnachrichten Die Gesamtschule Saarn hat erfolgreich am Westenergie Distanz Duell teilgenommen. Im Schnitt schafften die Schülerinnen und Schüler in einer halben Stunde 3,8 Kilometer Strecke.

Jetzt Pizza: Schotten überqueren Pazifik in Ruderboot

Panorama 139 Tage, knapp 14.000 Kilometer und kein Begleitboot: Drei Brüder rudern in Rekordzeit über den Pazifik – und sammeln Spenden für sauberes Trinkwasser.

Mit dem Ruderbot über den Pazifik

Laufsport: RWW Ruhrauenlauf steht an

Lokalnachrichten Morgen (30.8.) steigt zum 27. Mal der RWW-Ruhrauenlauf. Organisiert wird die Veranstaltung vom TSV Viktoria 1898 und RWW.

skyline