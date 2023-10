Drachenboot-Indoor-Cup startet in einem Monat

Das Startgeld liegt bei 130 Euro pro Team - Eintrittskarten inklusive. Im Hallenbad Süd treten zahlreiche Teams zum Wettkampf an. Organisiert wird das Event von der DJK Ruhrwacht. Anmeldungen sind hier möglich.





In den Vorläufen werden die Teams in Gruppen eingeteilt und jeder paddelt gegen jeden um Punkte. Die besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Achtelfinals. Ab dort paddeln die Teams bis zum Finale in K.O.-Duellen die Platzierungen aus. Ein Team besteht aus zehn Leuten und einem Teammitglied an der Trommel. Mindestens vier aktive Paddlerinnen pro Mannschaft sind Pflicht.