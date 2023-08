Dortmunder Flughafen meldet starke Zahlen

Das sind 57.000 mehr als in den letzten Sommerferien. Im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren ist das Plus sogar noch deutlich ausgefallen. Die meisten Passagiere waren in Juli unterwegs, laut Flughafen mehr als 300.000. Die beliebtesten Reiseziele waren Palma de Mallorca, Antalya und Kattowitz in Polen.