Airport Dortmund: Neue Ziele im Flugplan

Neu dabei ist ab Mitte April das Ziel Antalya in der Türkei mit der Airline Pegasus. Ab Mai geht es in dichterem Takt täglich mit Condor nach Palma. Ab Anfang Juni fliegt Wizz Air die polnische Hauptstadt Warschau an. Die Airline stellt weiterhin einen Großteil des Angebots am Dortmunder Flughafen mit insgesamt 26 Reisezielen. Im letzten Jahr hat der Airport über 3,1 Millionen Reisende gezählt, muss in diesem Jahr aber den Abschied von Ryanair verkraften. Der Flughafen hofft trotzdem darauf, dass in diesem Jahr erneut mehr als 3 Millionen Passagiere von Dortmund aus abheben werden.