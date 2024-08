Dortmunder Airport zählt weniger Passagiere

Da hatte der Dortmunder Flughafen so viele Feriengäste abgefertigt wie noch nie. Die beliebtesten Ziele waren in diesem Sommer die polnische Stadt Kattowitz, gefolgt von Palma de Mallorca und Bukarest. Zum Vergleich: Der Airport Weeze zählte in diesen Sommerferien rund 375.000, Köln/Bonn 1,7 Millionen und Düsseldorf rund 3,3 Millionen Fluggäste.