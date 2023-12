Doppelter Schicksalsschlag für Mülheimer Familie

Der Vater der vierköpfigen Familie war am Pfingstwochenende unerwartet an einem Herzinfarkt verstorben, als er als Dachdeckergeselle auf einer Baustelle arbeitete. Ein halbes Jahr später bekam die jüngere der beiden Töchter nun die Diagnose an einem unheilbaren Hirntumor zu leiden. Die Mutter hat ihre Arbeit aufgegeben, um noch so viel Zeit wie möglich mit der 8-Jährigen und ihrer 14-jährigen Schwester zu verbringen. Mit der Soforthilfe der Polizeistiftung will David + Goliath wenigstens das finanzielle Leid mildern.

Spendenkonto eingerichtet

Auch der Chef des verstorbenen Familienvaters sammelt Spenden für die Familie. Denn die Kosten für die ärztliche Versorgung und Betreuung der kleinen Tochter sind immens. Wer die Mülheimer Familie auch unterstützen möchte, spendet hier:

Spendenkonto Paternoga

Kontoinhaber:

Roland van Waasen

IBAN DE86360200300007796420 National Bank